ناصر القصبي لقرداحي: اللئيم تمردا

هاجم الفنان السعودي ناصر القصبي وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد تصريحاته المسيئة للسعودية والإمارات على خلفية ما يحدث في اليمن، قائلا في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "مؤسف ما قاله جورج قرداحي.. ما قاله ليس رأيا بل إلتفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له". وأضاف "اللئيم تمردا".

وعرف عن قرداحي عمله لفترة طويلة في الإعلام والبرامج التلفزيونية خصوصا في برامج تعرضها قنوات سعودية.