لافروف: سنفعل كل شيء لمواجهة توسع الناتو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستعمل كل شيء لمواجهة توجه الناتو للتوسع والعمل في جميع أرجاء العالم.

وفي التفاصيل، صرح لافروف خلال مؤتمر صحفي بأن الناتو يؤدي ألعابا خطيرة بإعلانه عن رغبته في توسيع مهمته لتشمل العالم بأسره، مشددا على أن روسيا سوف تعمل كل شيء لمواجهة مثل هذه الاتجاهات.

وقال رئيس الدبلوماسية الروسية بهذا الشأن: “هناك دليل على أن مخططي حلف الناتو يهتمون الآن بالشرق، فهم يتحدثون بالفعل بلسان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أن مهمة الناتو يجب أن تمتد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إذا استمعت إليهم، فإن مهمتهم يجب أن تمتد لتشمل العالم بأسره. أعتقد أن هذه ألعاب خطيرة للغاية، ونحن سوف نعمل كل شيء لمواجهة مثل هذه النزعات، وزيادة وعي جميع الدول التي تمتد إليها مثل هذه المحاولات، بمخاطر مثل هذا المسار”.

وكان لافروف قد صرح في وقت سابق أنه لا يمكن وصف العلاقات بين روسيا وحلف الناتو بأنها سيئة، لأنه لا توجد علاقات أصلا بينهما في الوقت الراهن.

وأضاف لافروف في أعقاب مباحثاته مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد، إن “الناتو ليس صديقا لروسيا، وهم قرروا أنهم لا يريدون أن يكونوا أصدقاء. ووصفوا روسيا والصين بأنهما تهديد للناتو”.

وتابع: “صديقي الطيب ينس ستولتنبرغ الذي كان رئيسا جيدا للحكومة النرويجية يقول الآن إن الناتو يجب أن يكون مسؤولا عن أمن العالم بأسره”.

وأضاف أن “الخلافات التي لدينا الآن هي من مجال الإيديولوجية… ونعتقد أنه يجب التركيز على الواقع، بينما تتجه تخيلات الناتو إلى ردع روسيا، والتحضير للهجمات عليها، مثلما قالت هذه السيدة في ألمانيا، إنهم يجب أن يكونوا على استعداد لأن يهددوا روسيا بالسلاح النووي… هذا كله خيال”، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لوزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور.