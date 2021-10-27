تونس.. قرارات رئاسية بتعيين 4 مستشارين لرئيسة الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قرارات رئاسية بتسمية 4 أربعة مستشارين لرئيسة الحكومة “نجلاء بودن”، بينهم ثلاث نساء.

وسائل إعلام محلية، قالت اليوم الأربعاء إن الرئيس “سعيد” أصدر أوامر رئاسية، بتسمية كل من “حاتم القفصي”، و”سارة رجب”، و”عاقصة البحري”، و”سامية الشرفي قدور”، في خطة مستشار لدى رئيسة الحكومة “نجلاء بودن”.

يشار إلى أن “البحري، شغلت منصب وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حكومة “هشام المشيشي”.

كما شغلت “سارة رجب” منصب كاتبة دولة لدى وزارة النقل خلال حكومة “يوسف الشاهد”.

أما “سامية الشرفي قدور”، فقد كانت تشغل منصب المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يعد “حاتم القفصي” خبيرا في الطاقة.

يذكر أنه في 29 سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيّد كلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، كأول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.

وفي 27 يوليو الماضي أقال سعيّد، “المعز لدين الله المقدم”، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال “المشيشي”، وكاتب عام الحكومة “وليد الذهبي”.

كما أقال كل مستشاري “المشيشي” الثمانية، وهم “رشاد بن رمضان”، و”لحسن بن عمر”، و”إلياس الغرياني”، و”أسامة الخريجي”، و”عبد السلام العباسي”، و”سليم التيساوي”، و”زكريا بلخوجة”، و”مفدي مسدي”.

وشملت الإقالات أيضا 9 مكلفين آخرين بمهام في ديوان الحكومة، وهم: “فتحي بيار”، و”محمد علي العروي”، و”حسام الدين بن محمود”، و”بسمة الداودي”، و”ابتهال العطاوي”، و”منجي الخضراوين”، و”نبيل بن حديد”، و”بسام الكشو”، و”روضة بن صالح”.

الجدير بالذكر أن تونس تعاني منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية، عندما اتخذ سعيد قرارات “استثنائية” تمثلت بتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.