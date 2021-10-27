دولة الإمارات تقدم 33.6 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، تقديم 33.635 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأربعاء، 20,999,143 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 212.32 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.