التعاون الخليجي: تصريحات قرداحي تعكس “فهماً قاصراً وقراءة سطحية” للأحداث في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، اليوم الأربعاء، عن “رفضه التام” لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأزمة اليمنية، معتبرا أنها “تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث”.



ونقل الموقع الرسمي للمجلس عن أمينه العام نايف الجحرف، قوله: “إننا نعبر عن رفضنا التام جملة وتفصيلا لتصريحات قرداحي، والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن”، كما طالب الجحرف الوزير اللبناني بالاعتذار.

واستنكر الجحرف “تعرض الوزير اللبناني لكل من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، ودولة الإمارات العربية خلال حديثه متهماً إياهما بالاعتداء على اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية عام 2014”. ودعا الأمين العام، قرداحي إلى “الرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني في كافة المجالات والميادين، وذلك بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية”.

كما استنكر ما اعتبره “دفاع وزير الإعلام اللبناني عن جماعة الحوثي الانقلابية في الوقت الذي يتجاهل فيه تعنت الحوثي ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيرات”.

وطالب أمين عام مجلس التعاون، الوزير اللبناني “بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة”، مؤكداً أن “على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات”