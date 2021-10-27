وفد من الجهاد الإسلامي يزور القاهرة لبحث ملف التهدئة في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

يبدأ وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة اليوم الأربعاء، زيارة للقاهرة، يتوقع أن يبحث خلالها ملف التهدئة في غزة مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري.



وقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في حديث خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”الوفد يزور القاهرة بناء على دعوة من جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث عدد من الملفات المشتركة“.

وأوضح عزام، أن ”وفد الحركة سيضم قيادات من داخل قطاع غزة وخارجه“، رافضا الإفصاح عن جدول الزيارة وتفاصيلها مكتفيا بالقول ”سنتحدث بعد انتهاء الزيارة عن تفاصيلها ومخرجاتها والملفات التي جرى بحثها مع المسؤولين المصريين“.

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة ”القدس“ المحلية، إن زيارة وفد حركة الجهاد الإسلامي للقاهرة تأتي في إطار دعوة مصرية لوفود من الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن وفد الجهاد سيعقد لقاءً مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وحسب الصحيفة، فإن قضايا تتعلق بالوضع في غزة ستكون على رأس الملفات التي سيبحثها وفد الجهاد مع المسؤولين المصريين، خاصة ما يتعلق بحصار غزة وشروط وقف إطلاق النار وفتح المعابر.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة وإسرائيل توصلتا إلى وقف متبادل لإطلاق النار في مايو/أيار الماضي بوساطة مصرية ودولية أوقفت المواجهة العسكرية بين الجانبين.

وفي وقت سابق، هدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، بالذهاب للحرب مع إسرائيل دفاعاً عن الأسرى في السجون الإسرائيلية.

زيارة وفد الجهاد لمصر، تأتي بعد نحو أسبوعين من اختتام وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية زيارة للقاهرة خصصت لبحث ملفات التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

وبعدها بعدة أيام زار وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القاهرة والتقى كبار المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية لبحث ملفات التهدئة والأوضاع في غزة والمصالحة الفلسطينية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت مصر تأجيل اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كان مقررا في القاهرة، وذلك إثر خلاف بين هذه الفصائل على جدول الأعمال، ولم يحدد حتى اللحظة أي موعد جديد للقاء.