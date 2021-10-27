بسبب الأحداث الأخيرة.. الاتحاد الإفريقي يقرر تعليق مشاركة السودان.. وقرار عاجل من البنك الدولي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الاتحاد الإفريقي قراراً، اليوم الأربعاء، بتعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، فيما علّق البنك الدولي مساعدته.

وأعرب الاتحاد الإفريقي، في بيان له، عن إدانته "سيطرة الجيش السوداني على السلطة وحلّ الحكومة الانتقالية ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري"، حيث اعتبره أمراً "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي"، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه إنه "يرحب بالإفراج عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أوقفه صباح الاثنين عسكريون وأفرجوا عنه مساء الثلاثاء"، داعياً "للإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بينهم الوزراء والمسئولون المدنيون الآخرون".

كما أعلن الاتحاد إرسال "بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف بهدف إيجاد حلّ ودّي للمأزق السياسي الحالي".

واتُخذت هذه القرارات أثناء اجتماع الثلاثاء لمجلس السلام والأمن المكلّف النزاعات والمسائل الأمنية في الاتحاد الإفريقي.

والإثنين الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.

وسبق أن علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان في يونيو 2019، بعد سقوط عمر البشير، قبل أن يعيده بعد 3 أشهر إثر إعلان عبدالله حمدوك تشكيل حكومة جديدة.

البنك الدولي

وفي السياق ذاته، أعلن البنك الدولي تعليق مساعدته للسودان، وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان مكتوب إن "مجموعة البنك الدولي علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم الوضع عن كثب".

وكان البنك الدولي يشارك خصوصاً في آلية تخفيف دين السودان.