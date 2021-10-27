شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس جمهورية رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة لمصر حالياً، وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

واكد المستشار عبد الرازق ترحيبه الشديد برئيس رومانيا، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر تكريماً وتوطيداً للعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا، معرباً عن تطلعه بأن تشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانياً واقتصادياً وثقافياً وسياحياً، خاصة في ظل العلاقات الاخوية المميزة بين الرئيس السيسي والرئيس يوهانيس.

من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية الروماني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالحفاوة التي قوبل بها في مصر والتي تحظى لديه ولدي المواطن الروماني بتقدير شديد قيادة وشعبا، مؤكداً على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل وجود علاقات تاريخية وثيقة تمتد الي ١١٥ عاما.

ووجه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة البرلمان الروماني لتوطيد العلاقة بين أعضاء المجلسين، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية على ذات القدر من الدبلوماسية السياسية، وأن ذلك سيساهم في دفع وتطوير العلاقات بين مصر ورومانيا في مختلف الأوجه.