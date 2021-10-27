الرئيس الكولومبي يستقبل الجروان وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

استقبل إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وأعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام المشاركين في الجلسة السابعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي عقدت في مقر البرلمان الكولومبي في العاصمة بوغوتا، وذلك بحضور سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.



وأكد رئيس جمهورية كولومبيا دعم بلاده لتوجهات المجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه الرامية إلى تعزيز التسامح ورفع قيمه في كافة أنحاء العالم، معربا عن سعادته باستضافة كولومبيا للجلسة السابعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

من جانبه شكر الجروان الرئيس الكولومبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأشاد بجهود كولومبيا ودعمها للمجلس العالمي للتسامح والسلام، مؤكداً أن استضافتها هذه الجلسة خير دليل على مدى اهتمامها بشؤون التسامح والسلام حول العالم.

ووقع الجروان مذكرة تفاهم مع جامعة سيرجيو أربوليدا الكولومبية بهدف تعزيز التعاون بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والجامعة الكولومبية في مجالات التسامح والسلام، والشراكة من أجل تعزيز تعليم التسامح في المجالات الثقافية والعلمية.

وعقدت الجلسة السابعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقر البرلمان الكولومبي بحضور الجروان ورئيس مجلس الشيوخ الكولومبي خوان دييحو جوميز، ورئيس برلمان جواتيمالا ألان رودريقيز، ورئيسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام، مارجريتا ريستريبو، وعدد من أعضاء البرلمان الكولومبي والمسؤولين والدبلوماسيين، وممثلي البرلمانات الوطنية من حول العالم أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

وألقى الجروان كلمة أعرب فيها عن شكره لكولومبيا قيادة وحكومةً وبرلماناً وشعباً على استضافة جلسة برلمان التسامح والسلام، واستعرض خلالها أهم إنجازات المجلس وبرلمانه الدولي وجمعيته العمومية .

وتطرق الجروان إلى أهمية الدور الرائد للمرأة في البرلمانات الوطنية والدولية، وأشاد في هذا الصدد برئاسة السيدة مارجريتا ريستريبو من كولومبيا للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، مؤكدا دعم المجلس للدور الرائد للمرأة في العمل البرلماني لا سيما شؤون التسامح والسلام .

كما دعا لعمل برلماني مشترك في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، وشدد على أهمية العمل على الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وبحث سبل الحماية منها من خلال عمل برلماني دولي مشترك يعمل المجلس على الحشد له قريباً.

وعلى هامش المؤتمر وقع البرلمان الدولي للتسامح والسلام مذكرتي تفاهم مع برلماني بنما والأوروجواي، بهدف توحيد الجهود لدعم ورفع قيم التسامح والسلام في أمريكا الوسطى والجنوبية والعالم ككل.