شكرا لقرائتكم خبر عن لا تمت للحقيقة.. الكويت تستنكر تصريحات جورج قرداحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، استنكار ورفض الكويت الشديدين للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأوضحت أن "قرداحي"، اتهم البلدان الشقيقان اتهامات باطلة تناقض الدور المقدّر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه، والتي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن، وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومية اللبنانية، كما تغفل عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية والسعودية والإمارات والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

كما استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال اللبنانية هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع، ولا تمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.