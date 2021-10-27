انت الان تتابع خبر أزمة 'قرداحي' تتصاعد.. الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، عن استدعاء القائم بالأعمال اللبناني لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول حرب اليمن.

