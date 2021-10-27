البنك المركزي يخصص اموالا لدعم الطاقة المتجددة

وقال المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس ادارة البنك قرر خلال اجتماعه لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2021/10/27 تخصيص مبالغ لتمويل شراء وحدات توليد الطاقة المتجددة".

وأشار البيان إلى أن "البنك المركزي سيعزز سيولة المصارف التي بدورها ستمنح قروض ميسرة للمواطنين والمشاريع لاقتناء وحدات توليد الطاقة المتجددة وفقا لمواصفات عالية وذات استدامة طويلة".

