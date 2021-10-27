العراق يعلن استعداده لاقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، استقبل سفير العراق لدى المملكة العربية السعودية عبد الستار هادي الجنابي"، مبينا ان "الجانبين ناقشا تفاصيل الأسبوع الثقافي".واضاف انه "جرى التباحث بشأن دعوة الشعراء والأدباء السعوديين للمشاركة في النسخة الجديدة من مهرجان المربد، وتسهيل دخولهم، وما تعكسه هذه المشاركة من تأثير في تمتين العلاقات بين البلدين، حيث تم تسليم الدعوات لحضور المهرجان وتسهيل الإجراءات اللازمة، وكذلك تم التداول بشأن دعوة الفنانين السعوديين للمشاركة في مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الثانية الذي تقيمه دائرة السينما والمسرح".

وأشاد ناظم بـ"جهود السفير وفريق عمله في إنجاح المشاركة العراقية المتميزة في معرض الرياض الدولي للكتاب"، مؤكدا "استعداد الوزارة لاقامة الأسبوع الثقافي السعودي في بغداد وفقاً للقاءات والاتفاقات السابقة مع نظيره السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود".



وبحث السفير الجنابي زيادة المشاركة العراقية في الفعاليات والمهرجانات السعودية أكاديمياً وأدبياً وفنياً، وادامة الزخم في هذا الإطار وما تمثله هذه المشاركات من تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن وضع العراق كبلدٍ غير آمن.