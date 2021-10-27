الفيفا يوافق على طلب العراق بدخول الجماهير العراقية لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

واعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن موافقة الفيفا على الطلب الذي تقدم به الاتحاد بدخول الجماهير العراقية مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية المقرر اقامتهما في الدوحة خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الاتحاد اليوم.

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، اليوم الاربعاء، على طلب العراق بدخول الجماهير لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012