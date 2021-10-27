الارشيف / اخبار العالم

الفيفا يوافق على طلب العراق بدخول الجماهير العراقية لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الفيفا يوافق على طلب العراق بدخول الجماهير العراقية لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-27 | 12:55

الفيفا يوافق على طلب العراق بدخول الجماهير العراقية لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

2,448 مشاهدة

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، اليوم الاربعاء، على طلب العراق بدخول الجماهير لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

واعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن موافقة الفيفا على الطلب الذي تقدم به الاتحاد بدخول الجماهير العراقية مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية المقرر اقامتهما في الدوحة خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الاتحاد اليوم.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا