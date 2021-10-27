ياسمين صبري: لا علاقة لي بوالدي! (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، التريند ومحركات البحث، بعد تصريحاتها الجريئة التي كشفت خلالها أسراراً من حياتها لأول مرة.

وردت ياسمين صبري لأول مرة بشكل صريح على هجوم والدها قبل أيام، وذلك خلال لقاء مع أنس بوخش، في برنامج (ABtalks) المذاع على قناته عبر يوتيوب.

وقالت الفنانة المصرية إن علاقتها بوالدها منقطعة تماماً، وإنه لم يكن متواجداً في حياتها خلال طفولتها.

وأشارت ياسمين إلى أن السبب ليس انفصاله عن والدتها، لكنه اختار نفسه بحسب تعبيرها.

وتابعت: (الناس بتعمل اختيارات في حياتها، كل يوم الواحد بيعمل اختيار، بدون ما نقول هو ليه حصل كده).