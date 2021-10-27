القضاء يطلق البوابة الإلكترونية في محاكم بغداد

وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم اطلاق بوابة القضاء العراقي الالكترونية"، لافتاً الى انها "تشمل الخدمات (استمارة عقد الزواج ، استمارة طلب القسام الشرعي، استمارة الحجج الشرعية بأنواعها، ونظام المجيب الذكي للاستجابة على جميع الاستفسارات)".وتابع: "للدخول إلى بوابة القضاء العراقي يتوجب تسجيل حساب خاص بالمواطن عبر إدخال الاسم ورقم الهاتف الشخصي والبيانات الشخصية المتابعة طلبك في المحكمة (اونلاين)".

ونوّه الى ان "تقديم الطلبات في بوابة القضاء العراقي الالكترونية تتم بالانتقال إلى تبويب الخدمات بعد تسجيل الدخول من الحساب الشخصي واختيار الاستمارة المطلوبة ثم المحكمة".

واشار البيان الى، ان "موعد مراجعة المحكمة يحدد بعد مليء البيانات وإرفاق صور بصيغة (JPG) وحفظ وإرسال الطلب إلى المحكمة ".



ولفت الى ان "الاستمارة مجانية في الخدمات المقدمة عبر بوابة القضاء العراقي الالكترونية ".