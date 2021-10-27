تفاصيل جديدة عن مجزرة قرية نهر الامام في المقدادية

الهجوم شن من أربعة محاور بمشاركة 678 مقاتل في المحور الشمالي، و994 في المحور الجنوبي، و395 في المحور الغربي، و1470 في المحور الشرقي.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "وأضاف ان "الهجوم تم بمشاركة 43 شفل، لتجريف البساتين والتقدم نحو قلب القرية من اربعه محاور من قبل بني تميم للاخذ بثار ابنائهم".

وبحسب المصدر، "توفرت معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بأن المجموعه الارهابية التي هاجمت قرية الرشاد في قضاء المقدادية منقسمة من احدى المجاميع الى قسمين المجموعة الاولى هاجمت في ديالى والاخرى سوف تهاجم في صلاح الدين".