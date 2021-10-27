الكويت تدين وترفض تصريحات جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت الكويت بشدة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد السعودية والإمارات، واستدعت القائم بالأعمال لديها، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.



وأعربت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأربعاء، عن رفضها التصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه السعودية والإمارات، والتي اتهم فيها البلدان باتهامات باطلة، تناقض الدور الكبير الذي يقومان به، في دعم اليمن، وشعبه.

وأضاف البيان أن تصريحات قرداحي لا تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية، في اليمن، وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، وتغافلا عن الدور المحوري الهام للسعودية والإمارات، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وذكرت الخارجية في بيانها، أنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني لديها هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتاج رسمية، تتضمن رفض دولة الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع، ولا تمت للحقيقة بصلة، وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.