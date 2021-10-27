شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عيّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب الجيش المصري.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان مقتضب، إن السيسي أصدر قراراً بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.

ويأتي تعيين عسكر خلفا للفريق محمد فريد حجازي الذي يتولى منصبه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017.