الرئيس السيسي: لابد من زيادة «الوعي» تجاه الهجرة غير الشرعية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر تناولت مع الجانب الروماني مشكلة الهجرة غير الشرعية وأكدنا على أنه لابد من زيادة الوعي تجاه تلك المشكلة .

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحتفل هذا العام بمرور 115 عاما على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروماني، كلاوس يوهانيس، بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء، أعرب عن اعتزازى بالعلاقات التاريخية الممتدة، بين مصر ورمانيا الدولة التى شرفت بزيارتها فى 2019 فى اول زيارة لرئيس مصرى منذ 15 عاما، بما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير العلاقات سواء على المستوى الحكومى او الرسمي او على المستوى الشعبي، اللذين تربطهما اواسر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية بما أثر بالايجاب على المجتمعين المصري والروماني.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكدنا مع الجانب الروماني أهمية التعاون والتنسيق على على جميع الأطر في المحافل الدولية

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره الروماني ، اليوم الربعاء، أكدنا على موقفنا الثابت من دعم الحل السياسي في ليبيا

وأضاف السيسي ، أكدنا أيضا على الحل الأمثل للقضية الفلسطينية ومع حل اقامة الدولتين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نظيره الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، من خلال مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية. صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.