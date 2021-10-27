مصرع طالب انقلبت دراجته النارية بطريق ترعة الإسماعيلية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي طالب مصرعه اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الإسماعيلية، اتجاه مسطرد دائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم وانقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مسطرد دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "بدون لوحات"، قيادة "عبدالمنعم.هـ.إ"، 16 عامًا، طالب، مقيم الظاهر بالقاهرة، وحال قيامه بتخطي أحد المطبات اختلت عجلة القيادة بيده وسقط أرضًا وارتطمت رأسه بالبدورات الموجودة على جانب الطريق، وأصيب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب التشريح.