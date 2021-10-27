بنك ناصر الاجتماعي يطلق حملة تطعيم ضد كورونا للموظفين وأسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق بنك ناصر الاجتماعي حملة تطعيم لموظفي البنك وأسرهم ضد فيروس كورونا "كوفيد -19 بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهي الحملة التي تأتي دعماً لمبادرات البنك المركزي لتوفير كافة

سبل الحماية والأمان للعاملين في القطاع المصرفي المصري

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، في بيان اليوم الأربعاء، إن البنك حرص منذ بداية أزمة كورونا على إطلاق العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وأمان جميع العاملين والعملاء، مؤكدا أن الموظفين هم الثروة الأساسية للبنك.

وأضاف عشماوي، أن حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" لموظفي البنك تحمل أيضًا رسالة توعوية لجميع المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم والمساهمة في التغلب على

الوباء، مثمنًا جهود وزارة الصحة في مكافحة الوباء منذ رصده حتى الآن، عبر إجراء الفحوصات ومتابعة المصابين في المستشفيات والمراكز الصحية، وصولًا إلى إطلاق حملة التطعيم.

يذكر أن البنك نجح في مواجهة الجائحة منذ بدايتها، حيث واصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه دون انقطاع من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية كما اتخذ مجموعة

من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة موظفيه وعملائه وفقًا للتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة.

وطرح البنك شهادة " ايد واحدة " للأطباء وطاقم التمريض بعائد 10.75% سنويا تقديرا لجهودهم ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة وتبلغ مدة الشهادة عام تبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن 2 مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الحصول على التمويلات المختلفة الموجودة بالبنك بضمانها.

كما تم إطلاق مبادرة " شباب مصر الرقمية "بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتمويل اجهزة الكمبيوتر المحمول للمستفيدين من برامج التدريب بالمعهد نظرا للظروف الراهنة والتي تتطلب

الاعتماد الكلى على التدريب عن بعد وتلقي المحاضرات عبر الانترنت وتبلغ قيمة تمويل جهاز الكمبيوتر بحد أقصى 10 آلاف جنيه يتم سدادها على 3 سنوات.

كما تم دعم المشروعات البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 3 مليون جنيه يتم صرفها في محاور مختلفة تشمل تصميم وتصنيع اجهزة تنفس صناعي وتطوير عقاقير لعلاج الفيروس وانتاج

مطهرات وانظمة وقائية وتطوير كاشفات للفيروس وتطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من حالات الإصابة، وتمويل المشروعات ذات البعد المجتمعي هذا بجانب تفعيل خدمة صرف مستحقات عملاء البنك من خلال منافذ شركة فوري بما يُسهم في تخفيف الزحام داخل فروع البنك حيث تم تخصيص 2000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منافذ فوري.