السيدة القاتلة.. اختلفت مع شاب وابن عمه على مبلغ "الليلة الحرام" فدفعا ثمنها حياتهما بدكرنس

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

وجهت نيابة دكرنس بالدقهلية اتهاما لسيدة وشقيقين باستدراج شابين من محافظة وقتلهما بعد اختلافها معهما على قضاء ليلة محرمة.

وأمرت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار حسام الدين معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بحبس ربة منزل وشقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستدراج شاب ونجل عمه من مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وقتلهما في مدينة دكرنس، لخلاف مالي على مقابل ليلة حمراء قضاها أحد الضحايا مع المتهمة.

والبداية بتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالي منطقة "مرشاق" بالعثور على جثتي "محمود م. م." 29 عامًا، من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وابن عمه "عمر. إ. م" وبهما طعنات سكاكين متفرقة بالجسم، وأمرت النيابة العامة بنقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي.

ووجه اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير مباحث الدقهلية، والأمن العام ومباحث دكرنس، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الحادث فتاة ليل تدعى "ع"، ومقيم بندر دكرنس.

وكشفت التحريات، أن المتهمة اعتادت ممارسة الدعارة بمقابل مالي وتعرفت على أحد القتلى ويدعى "ع" وحدث بينهما خلاف بسبب الأموال المتفق عليها.

وتبين أن المتهمة استعانت بـ"م. ط" للانتقام من "ع" واستدرجته إلى مدينة دكرنس بحجة ممارسة الرذيلة، فحضر ومعه ابن عمه المجني عليه الثاني، وتوجها إلى شقة بدكرنس.

فيما استعان شريك المتهمة "م. ط"، بشقيقه "ع. ط"، واتفقوا فيما بينهم على قتل المجني عليهما وسرقة الدراجة النارية بحوزتهما.