"فايسبوك" و"يوتيوب" يزيلان فيديو لرئيس البرازيل لـ"مزاعم كاذبة"

اسماعيل عبد الحي - أزال "فايسبوك" و"يوتيوب" مقطعا مصوّرا للرئيس البرازيلي اليميني، جايير بولسونارو يحوي مزاعم كاذبة بأن لقاحات كوفيد-19 قد تؤدي إلى الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب "إيدز"

وقال "فايسبوك" و"يوتيوب" إن المقطع الذي تم تسجيله يوم الخميس ينتهك سياساتهما.

وقال متحدث بإسم "فايسبوك" في بيان يوم الاثنين: "سياستنا لا تسمح بنشر مزاعم بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تقتل أو تلحق أذى شديدا بالناس".

وأكد موقع "يوتيوب" أنه إتخذ الإجراء نفسه في وقت لاحق.

وجاء في بيان "يوتيوب": "حذفنا مقطعا مصوّرا من قناة بولسونارو لأنه ينتهك سياستنا فيما يتعلق بنشر معلومات طبية مغلوطة عن كوفيد-19 إذ يزعم أن اللقاحات لا تقلل من خطر الإصابة بالمرض وقد تسبب أمراضا معدية أخرى"، وفقا لـ"رويترز".

ولم يرد مكتب الرئيس البرازيلي على الفور على طلب للتعليق.

سبوتنيك