الارشيف / اخبار العالم

"فايسبوك" و"يوتيوب" يزيلان فيديو لرئيس البرازيل لـ"مزاعم كاذبة"

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - أزال "فايسبوك" و"يوتيوب" مقطعا مصوّرا للرئيس البرازيلي اليميني، جايير بولسونارو يحوي مزاعم كاذبة بأن لقاحات كوفيد-19 قد تؤدي إلى الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب "إيدز"

 

وقال "فايسبوك" و"يوتيوب" إن المقطع الذي تم تسجيله يوم الخميس ينتهك سياساتهما.

 

وقال متحدث بإسم "فايسبوك" في بيان يوم الاثنين: "سياستنا لا تسمح بنشر مزاعم بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تقتل أو تلحق أذى شديدا بالناس".

 

وأكد موقع "يوتيوب" أنه إتخذ الإجراء نفسه في وقت لاحق.

 

وجاء في بيان "يوتيوب": "حذفنا مقطعا مصوّرا من قناة بولسونارو لأنه ينتهك سياستنا فيما يتعلق بنشر معلومات طبية مغلوطة عن كوفيد-19 إذ يزعم أن اللقاحات لا تقلل من خطر الإصابة بالمرض وقد تسبب أمراضا معدية أخرى"، وفقا لـ"رويترز".

 

ولم يرد مكتب الرئيس البرازيلي على الفور على طلب للتعليق.

 

 

 

 

 

 

سبوتنيك

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا