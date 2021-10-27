العراق.. قتلى في هجوم ثان بمحافظة ديالى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

لقي 7 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في هجوم ثان استهدف قرية مجاورة لمكان الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى شرقي العراق أمس.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، لم تسمه، أن مجهولين يعتقد انتماؤهم لذوي ضحايا يوم أمس هاجموا قرية نهر الإمام المجاورة للقرية التي حصل بها الهجوم وقتلوا 7 اشخاص وحرقوا عددا من المنازل”.

والثلاثاء، شن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما على قرية الرشاد في ديالى ما أدى إلى مقتل 11 شخصا.

وبحسب مصادر أمنية، فإن غالبية سكان قرية الرشاد هم من عشيرة بني تميم التي ينتمي إليها محافظ ديالى، وأُرسلت تعزيزات عسكرية لمكان الحادث وأُطلقت عملية تمشيط.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي بعد طرد الإرهابيين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014، فيما قتل زعيمه العام 2019.

وتراجعت هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يقوم التنظيم بين وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية، وقد نفّذ الشهر الماضي هجوماً أودى بثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر بالعاصمة.