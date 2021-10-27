شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: نسعى لجذب الاستثمارات من خلال العلاقات الخارجية بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعمل طوال الوقت على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والترويج للسياحة المصرية.

وقال "الخولى" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "من خلال عملى بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وهذا هو العام السادس لي في هذه اللجنة، وأعي أهمية الدبلوماسية البرلمانية كواحدة من أهم أذرع الدولة المصرية في القدرة على التواصل نظراؤنا في البرلمانات المختلفة، ولما تمثل هذه البرلمانات من أهمية قصوى في صناعة قرارات الدول ومصائرها، وبالتالي على أجندتي الكثير من الأولويات لدعم السياسة المصرية الخارجية.

وأضاف:" التحديات التي تواجها الدولة، إضافة إلى التحديات التي يواجها الإقليم، وأنا أرى أن الدبلوماسية البرلمانية لها دور تنموي في القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، والتواصل مع مختلف الأطراف الخارجية وتذليل كل العقبات التي قد تواجه الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحفيز ملف السياحة في مصر.

وأكد أن دور الدبلوماسية البرلمانية لا يقتصر أبدا على الشق السياسى فحسب رغم أهميته، إلا أن الشق الاقتصادي حاضر بقوة، مضيفا: "أعتقد أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لها دورا بارزا في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، والحقيقه أنه على مدار السنوات الماضية من خلال لقاءاتنا بممثلي الحكومات أو نًظرانا في البرلمانات المختلفة دائما نتحدث معهم عن الاستثمار ونحفزهم لمزيد من الاستثمارات".

وتابع :" لجنة الشئون الخارجية لعبت دورا على مدار السنوات الماضية في تذليل بعض عقبات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وقد نجحنا كنواب بلجنة الشئون الخارجية أن نكون جسرا بين بعض الشركات العالمية وبين حكومتنا المصرية، واستطعنا حل العديد من المشكلات".

وأشار إلى أنهم كنواب في لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس النواب يروجون لمناخ الاستثمار في مصر مع مختلف الإجراءات مضيفا: "ونروج أيضا لملف السياحة ونعمل عليه طوال الوقت، ويساعدنا في ذلك الاستقرار الأمني الكبير الذى تتمتع به مصر والذى تحقق على مدار السنوات الماضية".