سعر الفول المستورد يرتفع 12% بالأسواق خلال أسبوع بسبب زيادة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول المستورد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و12% في الأسواق خلال أسبوع، بسبب زيادة أسعار الفول عالميًا.
وتراوح سعر الكيلو الفول بسوق الجملة بين 8 و9 جنيهات.
وأشار الباشا لمصراوي إلى أن أسعار الفول البلدي مستقرة، ويتراوح سعر الكيلو بين 11 و13 جنيهًا في سوق الجملة.
وبحسب الباشا تستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مما يجعل الأسعار في مصر تتأثر بارتفاع أسعار الفول عالميًا.
وتستورد مصر الفول من 3 دول رئيسية هما، أستراليا وكندا وإيطاليا.