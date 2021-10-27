سعر الفول المستورد يرتفع 12% بالأسواق خلال أسبوع بسبب زيادة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول المستورد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و12% في الأسواق خلال أسبوع، بسبب زيادة أسعار الفول عالميًا.

وتراوح سعر الكيلو الفول بسوق الجملة بين 8 و9 جنيهات.

وأشار الباشا لمصراوي إلى أن أسعار الفول البلدي مستقرة، ويتراوح سعر الكيلو بين 11 و13 جنيهًا في سوق الجملة.

وبحسب الباشا تستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مما يجعل الأسعار في مصر تتأثر بارتفاع أسعار الفول عالميًا.

وتستورد مصر الفول من 3 دول رئيسية هما، أستراليا وكندا وإيطاليا.