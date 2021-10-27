خلافات حادة بين أمريكا وإسرائيل بسبب الاستيطان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن هناك خلافا حادا بين الإدارة الأميركية، وإسرائيل، بشأن الإستيطان في الأراضي المحتلة.

وأوضح الموقع، أن “القائم بالأعمال الأميركي في القدس، أجرى مكالمة عاصفة بشأن الاستيطان الإسرائيلي مع مستشارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت “إسرائيل” سرًا اعتراضها على خطة الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية، وأن بايدن ومساعديه ضغطوا على بينيت لتقييد نشاط الاستيطان في الضفة.

وكانت سلطات الاحتلال، أعلنت مؤخرا عن طرح عطاءات لبناء نحو 1355 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع عدد المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى عزمها المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة.

ووفقا لبيان وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، ستتوزع هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة بين سبع مستوطنات منها “أرئيل” (729 وحدة) و”بيت إيل” (346 وحدة) و”إلكانا” (102 وحدتان).