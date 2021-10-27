بعد يوم من إغلاقه.. السودان يعيد فتح مطار الخرطوم

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

نقلت وكالة رويترز عن رئيس الطيران المدني السوداني، قوله إن السلطات ستعيد إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إغلاقه.



وأمس الثلاثاء قرر السودان تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي لمدة 5 أيام.

وقالت سلطة الطيران المدني في السودان في بيان بثته صفحة مطار الخرطوم على فيسبوك، إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي من الثلاثاء وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال إبراهيم عدلان المدير العام لسلطة الطيران المدني لرويترز أمس إن قرار تعليق الرحلات يشمل كذلك جميع مطارات السودان، مضيفا أنه اتخذ بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.

وأضاف عدلان أن الأجواء السودانية ستبقى مفتوحة أمام الطيران العابر.