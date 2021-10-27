حكام الامارات يهنئون رئيس النمسا باليوم الوطني

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. ‏



‎كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ألكسندر فان دير بيلين.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ألكساندر شالينبرج المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.