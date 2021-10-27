أمريكا تدرس إعفاء 4 دول من تأشيرات الدخول

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تدرس الولايات المتحدة ضم 4 دول جديدة إلى برنامجها الذي يعفي مواطني نحو 40 دولة في الوقت الحالي من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.



وقال أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الأمريكي إن الولايات المتحدة تدرس إضافة الدول الأربعة لبرنامج الإعفاء من التأشيرات بما يسمح لمواطنيهم بالقدوم إلى الأراضي الأمريكية دون تأشيرة دخول والبقاء حتى 90 يوما.

برنامج الإعفاء

وأضاف مايوركاس في فعالية خاصة بصناعة السفر يوم الثلاثاء الماضي "لدينا أربعة مرشحين قيد الدراسة: إسرائيل وقبرص وبلغاريا ورومانيا... نركز بشدة على البرنامج"، قائلا إنه ذو فوائد اقتصادية وأمنية جمة.

وكانت الولايات المتحدة أضافت كرواتيا للبرنامج في سبتمبر أيلول.

وقال رئيس اتحاد السفر الأمريكي روجر داو يوم الثلاثاء إن إضافة كرواتيا تعزز الاقتصاد الأمريكي بمقدار 100 مليون دولار.. في كل مرة تضيف واحدة من هذه الدول ينتعش السفر".

إعفاء إسرائيل

وقال البيت الأبيض في أغسطس آب إن اجتماعا بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد على أن "إدارته ستعزز التعاون الثنائي مع إسرائيل بطرق تعود بالنفع على كل من المواطنين الأمريكيين والإسرائيليين ومنها العمل معا صوب ضم إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرات".

كما التقى مايوركاس بسفير إسرائيل في الولايات المتحدة في أغسطس آب وبحثا مسألة الإعفاء من تأشيرات الدخول.

دول أوروبية

وفي فبراير شباط، تحدث مايوركاس مع مفوض الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية و "أعربا عن اهتمامهما المستمر بالحفاظ على اتفاقية سجل أسماء الركاب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعمل مع بلغاريا وكرواتيا وقبرص ورومانيا للوفاء بمؤهلات برنامج الإعفاء من التأشيرات".

وللمشاركة في البرنامج، يجب أن تفي الدولة بالمتطلبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون والهجرة وأمن الوثائق وإدارة الحدود.

ويوجد حاليا 40 دولة في البرنامج.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي "تتضمن هذه المتطلبات أن يكون معدل رفض تأشيرات غير المهاجرين أقل من 3% فضلا عن إصدار وثائق سفر آمنة والعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة".