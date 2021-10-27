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تعرف على أقسام البعثات الخارجية واشتراطات المبعوث فى القانون

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القاهرة - سامية سيد - تنقسم البعثات الخارجية في القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية إلى 3 بعثات بالإضافة لعدد من مهمات العملية، وفيما يلى نستعرض هذه أنواعها وفقا لنص التشريع.

 

 

- بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

 

- بعثة خارجية للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

 

- بعثة إشراف مشترك.

 

- مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة أو ما يعادلها.

 

- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الدكتوراة أو ما يعادلها.

 

- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.

 

- جمع المادة العلمية.

 

- قضاء شهر أو فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.

 

- أى نوع من انواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنه أن يحقق الغرض من البعثة.

 

يجب أن يتوافر فى المبعوث الشروط الأساسية الآتية :

 

- أن يكون مصرى الجنسية.

 

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

- أن يكون متمتعا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة ، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التى تحددها.

 

- أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.

 

- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

 

- ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة للغرض ذاته.

 

- ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق ، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره ، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى ، أو لسوء السلوك.

 

- ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

 

- الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

 

وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات شروطا إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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