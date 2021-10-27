تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.



بقي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) بقى سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (cib)، أكبر بنك أجنبي في مصر، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويشهد الجنيه المصري حالة من الاستقرار أمام العملات الجنية، في ظل خطة إصلاحات تقودها الحكومة منذ 2016، أدت إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وكشفت مصر أمس الثلاثاء عن مصادر بترولية وغازية جديدة فى الصحراء الغربية من خلال 3 آبار استكشافية جديدة.