خلال 24 ساعة.. 1225 حالة وفاة بـ«كورونا» وأكثر من 100 ألف إصابة في أمريكا

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 105,271 إصابة ‏جديدة و1,225 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصلية الإجمالية للإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 45,468,434، و‏الوفيات 736,048.‏

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