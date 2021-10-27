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أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية العراقية.
في بغداد:

سعر بيع الدولار 148,250 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر بيع الدولار 148,000 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,000 لكل 100 دولار


أما في الجنوب فبلغت الاسعار اليوم:

سعر بيع الدولار 148,250 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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