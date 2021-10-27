انت الان تتابع خبر الصحة تعلن عن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن وصول شحنتين جديدتين من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، إن "اللقاحات الواصلة من انتاج شركة فايزر ومرفق كوفاكس، حيث وصلت وجبة من لقاح pfizer بلغت ٦٤٩،٣٥٠ جرعة عن طريق مطار بغداد الدولي".
وأوضح البيان، إنه "في الوقت ذاته تم وصول وجبه اخرى من لقاح فايزر عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف وبلغت ١٣٣،٣٨٠ جرعة".
واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه "تم توزيع الشحنات لكافة المنافذ التلقيحية ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كردستان".
وأوضح البيان، إنه "في الوقت ذاته تم وصول وجبه اخرى من لقاح فايزر عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف وبلغت ١٣٣،٣٨٠ جرعة".
واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه "تم توزيع الشحنات لكافة المنافذ التلقيحية ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كردستان".