انت الان تتابع خبر التربية تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية ، اليوم الأربعاء، انطلاق امتحانات "الدور الثاني" لطلبة الصف السادس الاعدادي بفروعها الادبي والعلمي والمهني للعام الدراسي 2020 – 2021 ، وسط اجراءات وقائية وصحية وامنية احترازية مكثفة .