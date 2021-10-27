محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

الفقي: إلغاء العمل بقانون الطوارئ هو أقوى رسالة للعالم على استقرار مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية: "أنا طول عمري عايش في ظل قانون الطوارئ وأنا راجل طوارئ"، مضيفًا: "أن أحد القضاء طلب من الرئيس الراحل مبارك إلغاء قانون الطوارئ في بداية عهده، حيث أنني كنت في أحد المرات مع الرئيس الراحل مبارك في المجلس الأعلى للقضاء وقام المستشار وجدي عبد الصمد بتوجيه كلمة للرئيس مبارك أقول لك كما قلت لسلفك بأن حالة القضاء سبة أربأ بك عنها فاعدل ولا تقربها".

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التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مطار سعودي

ذكر التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

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تيجراي تنفي استهداف الطيران الإثيوبي معسكرًا لتدريب قواتها الخاصة

نفت جبهة تحرير شعب تيجراي، الثلاثاء، صحة ما أعلنته الحكومة الإثيوبية من استهداف مركز تدريب للقوات الخاصة للجبهة خارج عاصمة الإقليم ميكيلي وتدميره، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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مصادر: روسيا تريد انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

قال مسؤولان روسيان مطلعان على سياسة الطاقة الروسية إن روسيا ترغب في انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أكبر مستورد للغاز الروسي بنسبة 60% تقريبا على المدى الطويل، خوفا من أن يؤدي استمرار الأسعار المرتفعة الحالية إلى تدمير الطلب الأوروبي على الإمدادات القادمة من شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي.

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خاص| مستشار الرئيس عن الحالة الصحية لهالة زايد: "وعكة بسيطة والأمور تتحسن"

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تطورات الحالة الصحية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقب نقلها لأحد المستشفيات إثر تعرضها لأزمة صحية.

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"تحت الرعاية الحرجة".. شريف عامر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوزيرة الصحة

قال الإعلامي شريف عامر، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم نقلها لمستشفى وادي النيل، عقب إصابتها بذبحة صدرية في وقت متأخر من فجر اليوم، ولكن مع المضاعفات والخوف عليها تم نقلها إلى المستشفى.

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ماس كهربائي انتهى بتفحم طفلين.. ماذا حدث في فاجعة "شقة أوسيم"؟

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، ملابسات حريق أودى بحياة طفلين داخل شقة بمركز أوسيم شمال المحافظة.

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بالصور.. سيارة تصدم ضابط شرطة أعلى كوبري أكتوبر

صدمت سيارة ملاكي ضابط شرطة أعلى كوبري أكتوبر، مساء اليوم الثلاثاء.

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ارتفاع عدد ضحايا هجوم داعش في ديالى إلى 28 شخصًا

أفادت مصادر أمنية وشهود عيان بارتفاع قتلى هجوم شنه تنظيم داعش مساء اليوم الثلاثاء على إحدى القرى شمال شرقي محافظة ديالى 57 كم شمال شرقي بغداد إلى 13شخصا.

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وزيرة الخارجية السودانية: ما يحدث في السودان الآن انقلاب عسكري

قالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، إن ما حدث في السودان يعد انقلابا على الوثيقة الدستورية، مشيرة إلى أنها في الوقت نفسه على أنها تقدر دور الجيش في تأمين البلاد والحدود.

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تؤثر على معظم أنحاء البلاد.. الأرصاد تصدر أول بيان رسمي بشأن موجة الأمطار المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النماذج العددية رصدت حالة مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد؛ ولكن يتم تحديثها والتغيير في الخرائط بشكل سريع يوميًا من قبل النماذج العددية، والمتوقعة أول الشهر المقبل.

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‏الأمين العام للأمم المتحدة يندد بـ"وباء الانقلابات" في العالم

ندد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ"وباء الانقلابات" في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث ما وصفه بأنه "انقلاب الجيش" على السلطة في السودان، حسبما ذكرت "رويترز"

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‏انتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار موقف موحد بسبب تباين الآراء

انتهت مساء الثلاثاء جلسة بمجلس الأمن الدولي عقدت بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، دون إصدار موقف موحد بسبب تباين الأعضاء حول الأحداث، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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"قرار تاريخي بمعنى الكلمة".. رئيس المحكمة الدستورية العليا عن إلغاء حالة الطوارئ

علق المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على إلغاء الدولة المصرية لحالة الطوارئ، قائلًا: "قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ تاريخي بمعنى الكلمة لأن الرئيس يؤمن بشكل راسخ بمبدأ سيادة القانون"، مشيرًا إلى أنه عندما كانت هناك ظروف معينة استدعت إعلان حالة الطوارئ وتطبيق قانون الطوارئ لم يتوانى الرئيس في تطبيقه تحقيقًا لمصلحة الشعب المصري والمواطن المصري والدولة بأكملها.

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الاتحاد الأوروبي يهدد بمنع مساعدات عن السودان بسبب الأحداث الأخيرة

هدد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بمنع مساعدات مالية عن السودان بسبب التحركات العسكرية الأخيرة واعتقال مسؤولين وقادة وساسة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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