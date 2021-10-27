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محمد الفلاح - شبوة اليمنية.. تحذيرات عسكرية من مخططات الحوثي والإخوان

الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تشهد محافظة شبوة اليمنية غليانا شعبيا عقب شهادات لقيادات عسكرية كشفت تسليم تنظيم الإخوان مديريات بيحان لمليشيات الحوثي الشهر الماضي.



وفضحت قيادات عسكرية بارزة في محافظة شبوة جنوبي اليمن مخططات تنظيم الإخوان والتي قضت بتسهيل اجتياح مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا لـ3 مديريات هي "بيحان" و"عسيلان" و"عين" شمالي شبوة بهدف توسيع رقعة نفوذ المتمردين جنوبا وخنق محافظة مأرب.

كما اتسعت رقعة الاتهامات لتشمل قيادات قبلية وبرلمانية بارزة حيث يجري الحديث عن مؤامرة خبيثة يديرها تنظيم الإخوان، تقضي بتسليم شبوة بالكامل للمليشيات الحوثية والتي بدأت فصولها في 21 سبتمبر/أيلول الماضي عقب استيلاء المليشيات لـ3 مديريات دون قتال.

وتزامن ذلك، مع استعدادات حوثية مكثفة في بيحان شمالي شبوة لحشد المقاتلين، فيما تداعت قبائل المحافظة لفتح المعسكرات للتجنيد والاستعداد لطرد المليشيات الحوثية والإخوانية على حد سواء.

وقالت مصادر عسكرية، إن المليشيات الإخوانية تسعى لتفجير الوضع عسكريا في شبوة ضد قوات النخبة الشبوانية في قاعدة "العلم" العسكرية، وهي القوة الضاربة في مكافحة الإرهاب وذلك لفتح معارك جانبية مع القوات المناهضة للحوثيين.

وبدلا من حشد القوات العسكرية لمقاتلة الحوثيين في بيحان، لجأت المليشيات الإخوانية بالفعل، وفقا للمصادر، لقمع قبائل شبوة وفض اعتصامات شعبية في "نصاب" و"رضوم" و"الروضة" تدعو لتحرير المحافظة من الانقلابيين وتندد بخيانات تنظيم الإخوان.

مؤامرات حوثية - إخوانية

وخرجت قيادات عسكرية من اللواء "30 مشاة" واللواء "19 مشاة" و"محور عتق" في الجيش اليمني والتي تنتشر في عاصمة محافظة شبوة ومحيطها بسلسلة من التصريحات النارية والتي حذرت من المؤامرات المشتركة للحوثي والإخوان.

وعلى إثر التصريحات دعا أركان حرب اللواء 30 مشاة في شبوة العقيد ركن علي عمر الحاثلة، رجال القبائل والرئاسة اليمنية وقوات التحالف لسرعة التدخل لإنقاذ المحافظة من مخططات الحوثي والإخوان.

وقال المسؤول العسكري "نناشد الرئيس اليمني وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية بسرعة التدخل لإنقاذ شبوة بعد تسليم تنظيم الإخوان الإرهابي مديريات بيحان الثلاث للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا".

ودعا في مقطع فيديو مصور رجال القبائل في شبوة والقادة العسكريين وقيادة التحالف العربي لـ"إنقاذ المحافظة".

وحذر الحاثلة من عبث تنظيم الإخوان مبديا استعداده وقواته لمساندة رجال القبائل والعمل مع التحالف بقيادة السعودية لمواجهة تنظيمي الحوثي والإخوان.

طعنة غادرة

من جانبه، وصف قائد الكتيبة السادسة في اللواء 19 مشاة وأحد الضباط المشاركين في تحرير مديريات بيحان 2017 المقدم عبدالكريم العياشي خيانات الإخوان بـ"الطعنة الغادرة".

وقال في مقطع مصور إنه "في 21 سبتمبر/أيلول تعرضت بيحان لطعنة غادرة من قبل تنظيم الإخوان بقيادة رأس سلطة الإخوان والذين سلموا مديريات بيحان الثلاث للحوثيين بعد مخطط مشترك للجماعتين الإرهابيتين".

وأشار المسؤول العسكري إلى التضحيات الجسيمة التي قدمها الجيش اليمني والمقاومة المشتركة ورجال قبائل شبوة في مواجهة المليشيات الحوثية قبل أن يفرط بها الإخوان.

وطالب العياشي بإنهاء سطوة تسلط الإخوان في شبوة والذين يختطفون السلطة، داعيا الضباط الشرفاء من القادة العسكرين ورجال القبائل إلى اتخاذ موقف عاجل والاحتشاد للدفاع عن المحافظة وطرد الإخوان واستعادة المناطق التي استولت عليها المليشيات الحوثية.

وحذر المسؤول العسكري من حرب الاستنزاف التي يمارسها الإخوان ضد التحالف العربي، مشددا على ضرورة بناء موقف حاسم من قوات التحالف لأن المعركة أصبحت مع الحوثيين من الأمام والإخوان من الخلف.

في السياق احتشدت قبائل بلعيد بمديرية "الطلح" في محافظة شبوة الأيام الماضية لبحث الخيارات المناسبة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالمحافظة بعد تسليم تنظيم الإخوان الإرهابي مديريات بيحان الثلاث للمليشيات الحوثية.

فيما وجه البرلماني البارز الشيخ ناصر محمد دعوة لقيادة الشرعية والتحالف العربي ورجال قبائل شبوة للوقوف صفاً واحداً ضد التعنت الهمجي من قبل القوات الإخوانية التي كان يجدر بها أن تكون في الجبهات للدفاع عن المحافظة بدلاً عن مواجهة المواطنين.