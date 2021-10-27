التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت للعام الدراسي الجديد.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يتم تجهيز الأوراق حتى موعد تسليم الأجهزة للطلاب.

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

- تسليم صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- تسليم صورة من بطاقة ولي الأمر.

- تسليم إيصال تأمين التابلت الأصلي و2 صورة من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هامًا للمديريات التعليمية، بشأن سداد رسوم تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية.

ووجهت الوزارة، الطلاب والمعلمين بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري والتي تبلغ قيمتها 100 جنيه، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي.

وبحسب خطاب الوزارة يسدد الطلاب قسط التأمين:

- طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى

- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

- طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 يسدد التلاميذ قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- المعلمون والقائمون على العملية التعليمية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس يسددون قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.

يذكر ان وزارة التربية والتعليم قررت منع طباعة الكتب لطلاب الثانوية العامة بالصفوف الثلاث والاعتماد على الكتب الإلكترونية على موقع الوزارة .