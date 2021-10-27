اليوم.. تشغيل خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر لتشجيع السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، تشغيل خط طيران جديد، بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر، وذلك لأول مرة تشجيعا لحركة السياحة الداخلية، بعد أن اتفق وزيرا الطيران والسياحة على ذلك خلال الاجتماع الذي عقدا بينهما منذ عدة أيام، لبحث الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحى لمصر.

وقالت وزارة الطيران المدني: تم الاتفاق بشكل مبدئي علي أن يتم تسيير هذه الرحلة بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر مرة واحدة أسبوعيًا، ويكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه، ضمن خطة الدولة لربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية، بما يخدم تقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء زيارته لمصر بما يُثري تجربته السياحية.

وتعد هذه هى المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام 2015، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وسيتم اختيار أفضل توقيتات لتشغيل هذه الرحلة بما يتفق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والقيام بالرحلات النيلية والاستمتاع بأجوائها الساحرة وزيارة الأسواق التقليدية والتي تتميز بالعديد من السلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية.