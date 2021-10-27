شكرا لقرائتكم خبر عن غضب يمني من تأييد "قرداحي" للحوثي.. انحياز أعمى للانقلاب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - غضب يمني من تأييد قرداحي للحوثي.. انحياز أعمى للانقلاب

الأربعاء 27 أكتوبر 2021

أدان اليمن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المؤيدة لمليشيات الحوثي وانقلابها على الشرعية، وتبرير جرائمها بحق المدنيين في اليمن والسعودية.



وأعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عن توجيه وزارته لسفارة اليمن في لبنان بتسليم رسالة احتجاج واستنكار على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال بن مبارك في تغريدة على حسابه في تويتر: "وجهت سفيرنا في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، في إحدى البرامج التلفزيونية".

واعتبر وزير الخارجية اليمني التصريحات، خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن، وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة .

بدوره، قال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، إن تصريحات الوزير اللبناني تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني، وانحيازا اعمى لمليشيا الحوثي الإرهابية، وتجاهلا لدور نظام ايران وأجندته التوسعية باليمن والمنطقة في إدارة الانقلاب وتفجير الحرب وتقويض جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وإحلال السلام.

‏وأضاف الإرياني "نذكر وزير الإعلام اللبناني أن مليشيا الحوثي وبإيعاز وتخطيط إيراني هي من فجرت الحرب بانقلابها على الدولة، والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية والمكونات الوطنية بما فيها الحوثيين، وهي تواصل رفض كل المبادرات وإفشال كل الحلول السلمية للازمة.

وعبر الإرياني عن أسفه لتجاهل تلك التصريحات عمليات القتل الحوثي الممنهج لليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها للتجمعات السكنية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وزراعتها الألغام والعبوات الناسفة، وهجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وتساءل الإرياني في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر: "أين ضمير الوزير قرداحي من الفظائع غير المسبوقة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين من قتل وحشي وتفجير ونهب للمنازل والممتلكات، ومن آلاف المختطفين في معتقلاتها من قيادات الدولة وسياسيين وصحفيين وإعلاميين وناشطين، ومن جرائم تجنيد الأطفال، واعتقال النساء واغتصابهن في سجون خاصة .

وتابع الإرياني، كيف تجاهل الوزير أن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية جاء استجابة لطلب رسمي من الرئيس عبدربه منصور هادي المنتخب من غالبية الشعب اليمني وبموجب الدستور اليمني، وإنقاذا لليمن من انقلاب نفذته مليشيا عنصرية، تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتتحرك كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية .

‏وخاطب الإرياني وزير الإعلام اللبناني قائلا : "من الذي فجر هذه الحرب ومن المسئول عن استمرارها وعما خلفته من ضحايا ودمار ومأساة إنسانية؟، ومن الذي يواصل التصعيد السياسي والعسكري رافضا كل الجهود الدولية للتهدئة؟، ولماذا لا يترك الحوثي السلاح ويحتكم للعملية السياسية؟.

‏وأكد الإرياني أن تصريحات قرداحي انتهاك سافر لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الذي تحرص عليه اليمن في تعاملها مع دول العالم لا سيما العربية ولبنان على وجه الخصوص.

وأضاف أن هذه التصريحات تتعارض ونداءات المجتمع الدولي وآخرها البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن دعوة مليشيا الحوثي لوقف اطلاق النار دون قيد أو شرط.

وطالب وزير الإعلام اليمني حكومة وشعب لبنان بتحديد موقف واضح من تلك التصريحات التي تسيء لعلاقات البلدين، وتخالف الموقف الرسمي اللبناني والإجماع العربي والإقليمي والدولي في دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وكذا القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.