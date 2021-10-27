شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: قضايا المياه تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط أن قضايا المياه وما يتعلق بها تؤثر على حياة المواطنين بجميع دول العالم، كما تنعكس تأثيراتها بشكل مباشرعلى اقتصاد الدول.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة رانيا المشاط - عبر الاتصال المرئي- في ندوة حول "تمويل مشروعات المياه ، التحديات والفرص"، التي عُقدت اليوم، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن تمويل مشروعات المياه والمشروعات المتعلقة بها، تعد من التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مشددة على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع المياه لمعالجة النقص المتوقع في الموارد وتحسين نوعية المياه وتدشين نظم مستدامة لإدارة الموارد المتاحة.

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر من جانبه، "إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى للمياه والاستفادة من الموارد الطبيعية ويستجيب للتحديات المرتبطة بهذا القطاع من خلال البرامج التي يسهم في تمويلها".

وأفادت مديرة عمليات الإقراض ببنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالانزا من جهتها، بأن هناك العديد من التحديات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، مبينة أن الاحتياجات المالية ليست كافية لمواجهتها لاسيما بسبب جائحة كورونا.