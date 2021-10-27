عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا ترحب بإطلاق حمدوك وتدعو للإفراج عن القادة

الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورحب بإطلاق سراحه.



وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه، إن بلينكن عاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين المعتقلين.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري ومقربون من رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك عودته إلى منزله.

وقال مصدر عسكري سوداني، الثلاثاء، إن حمدوك عاد لمنزله، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف المصدر إنه تمت إعادة عبدالله حمدوك إلى منزله في كافوري واتخاذ إجراءات أمنية حول المنزل.

ورفض المسؤول الرد على سؤال عما اذا كان ذلك يعني الإفراج عنه أم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وفي وقت لاحق، قال مصدر بمكتب حمدوك لـ"رويترز" إن حمدوك قد عاد إلى منزله دون مزيد من الإيضاحات.

فيما أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء المقال أن حمدوك وزوجته في منزلهما تحت حراسة مشددة.

وكان حمدوك نقل منذ فجر أمس الإثنين إلى مكان مجهول بعد أن داهمت منزله قوات عسكرية.

وكشف الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية الثلاثاء، مصير حمدوك قائلا إنه بمنزله حفاظا على سلامته.

وأعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد، على خلفية أزمة سياسية بين مكوني الحكم في البلد الأفريقي.