شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تستهدف تحسين جودة الحياة لــ63% من عدد السكان المستهدف بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحسين الخدمات الأساسية لـ 63% من عدد السكان المستهدف خلال 2021/2022، ورصدت الحكومة ميزانية كبيرة لتطوير الخدمات الأساسية من صرف صحى وتوصيل مياه وتطوير منازل وإنشاء وتطوير مدارس خلال العام المالى الحالى.

وساهمت المبادرة خلال مرحلتها الأولى ساهمت المبادرة في تحسين الخدمات الأساسية لقرى الريف المصرى البالغ عددها 375 قرية فى توفير الخدمات الأساسية من صرف صحى ومياه شرب وبنية أساسية بنسبة 33% فى يوليو 2021.

ونجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إحداث نقلة نوعية للريف المصرى كما عملت منذ اليوم الأول على تحسين حياة المواطن فى الريف المصرى، واستطاعت تطوير الخدمات الأساسية خلال المرحلة الأولى فى 375 قرية، والتى بدأت من يوليو 2019، لمرحلة الأولى، بحيث تم التركيز فيها على أفقر القرى، كما وفرت العديد من فرص العمل واستثمرت فى التعليم حيث عملت على تطوير وإنشاء العديد من المدارس بمختلف القرى بالمحافظات.