بعد فيديو "الفتاة".. الداخلية تعلن مصرع مسجل خطر صادر ضده أحكام إعدام بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" يتضمن إستغاثة لإحدى الفتيات بقيام أحد أقاربها (عاطل - مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية بينهما.

بالفحص تبين أن المذكور سبق إتهامه فى (19) قضية ما بين ( قتل_عمد - سلاح_نارى - مخدرات - ضرب - شروع فى قتل ) ، ومطلوب التنفيذ عليه فـى جنايتين (بالإعدام شنقاً ، و بالسجن ثلاث سنوات ).. ومحكوم عليه بالحبس ( 11 ) شهر فـى ( 5 ) قضايا ما بين "تبديد وضرب" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية إطلاق أعيرة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى بسوهاج، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلته القوات بالمثل ، مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بجواره على ( بندقية آلية - 4 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار - صديرى).