في خطوات.. كيفية تقسيط مديونية مستحقة لشركة "الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخاذها قرارات جديدة متعلقة بتقديم تسهيلات للمواطنين الذين لديهم جدية في دفع فواتير الكهرباء المتراكمة، خاصة من صغار المشتركين، وذلك من خلال تقسيطها على ١٢ شهرًا أو ٢٤ شهرًا.

ويستعرض "الخليج 365" المستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية.

١ - بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

٢ - نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه.

٣ - فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

4- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به، ودفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، إن كافة شركات توزيع الكهرباء تقدم تسهيلات للمواطنين غير القادرين على سداد مديونيتهم مرة واحدة شريطة وجود جدية في السداد.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه حال عدم وجود جدية في السداد يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وذلك بعد تراكم شهرين متتاليين وتوجيه إنذار للمستهلك مرتين برفع العداد.