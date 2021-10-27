تدمير مسيرتين استهدفتا مطار أبها ومدينة نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، كما أعلن التحالف أيضا عن اعتراض وتدمير مسيرة أخرى حاولت استهداف مدينة نجران.
وقال التحالف إنه سيتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية، مبينا أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعه العرفية.
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