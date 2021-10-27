وصفت بالأكبر عالمياً.. عملية واسعة أوقفت 150 مستخدما  للإنترنت المظلم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن مسؤولو الشرطة الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية من توقيف 150 شخصا على ما يسمى” الإنترنت المظلم” أو ” دارك ويب”.
وفي عملية وصفت بأنها الأكبر من نوعها على الإطلاق، تم أيضا مصادرة ملايين اليوروهات المستخدمة في عمليات بيع وشراء مخدرات من كافة الأنواع وعملات مزورة.
وبحسب تقرير نشره موقع فرانس 24، فقد أعلن مسؤولون في الشرطة الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية عن توقيف نحو 150 شخصا كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة على النسخة الخفية من الإنترنت.
وصرحت الشرطة الأوروبية أن هذه العملية كانت تقوم على سلسلة خطوات منفصلة لكن متكاملة في أستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول.
وحول تفاصيل العملية فقد تم توقيف حوالى 65 شخصا في الولايات المتحدة، إضافة إلى توقيف 47 شخصا في ألمانيا و24 في بريطانيا وأربعة في إيطاليا وأربعة في هولندا.
وفي التفاصيل فقد تم مصادرة 26.7 مليون يورو نقدا وبالعملات الإلكترونية إضافة إلى مخدرات.
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