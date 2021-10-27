شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: تحقيق السلام مرتبط بنزع سلاح الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الحكومة اليمنية أن تحقيق السلام مرتبط بنزع سلاح الميليشيات، وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أمس الثلاثاء، إن نزع سلاح ميليشيا الحوثي الإرهابية ووقف التدخلات وتهريب السلاح الإيراني، خطوة أولى نحو السلام الحقيقي في اليمن.

وفي تصريح بمناسبة ذكرى تأسيس الأمم المتحدة وأسبوع نزع السلاح، أوضح الأرياني أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لطخت اسم اليمن واليمنيين، وقرنته في أذهان العالم بالفوضى والعنف والإرهاب، وكانت أحد أخطر إفرازات الحرب التي فجرها انتشار السلاح بأنواعه خارج سيطرة الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء الحرب وإرساء السلام المستدام، وبناء يمن آمن لليمنيين، لا يشكل مصدر قلق أو توتر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإعادة ترميم صورته التي شوهها انقلاب ميليشيا الحوثي، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة ميليشيا الحوثي المتوسطة والثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة، ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية.